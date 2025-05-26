Karacasu\'da Yüzme Havuzu Sezóna Hazırlanıyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan yüzme havuzunda sezona hazırlık kapsamında temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

Karacasu'da yüzme öğrenmek isteyen gençlerin ve yetişkinlerin güvenli bir şekilde yüzmeyi öğrendikleri havuz yeni sezon öncesi bakıma alındı. Karacasu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediyemize ait yüzme havuzunda, yaz sezonu öncesi bakım, temizlik ve onarım çalışmaları başlamıştır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından havuzumuz halkımızın kullanımına açılacaktır" denildi. - AYDIN