Karacasu İlçe Tarım'dan kimliklendirme uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Karacasu İlçe Tarım'dan kimliklendirme uyarısı

01.04.2022 10:18
Karacasu İlçe Tarım'dan kimliklendirme uyarısı

Karacasu İlçe Tarım Müdürlüğü, evcil hayvan sahiplerine uyarıda bulunarak, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Karacasu İlçe Tarım Müdürlüğü, evcil hayvan sahiplerine uyarıda bulunarak, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Evcil hayvanları sokağa terk edilmekten kurtaracak zorunlu mikroçip uygulaması için süre daralırken, Aydın'da Karacasu İlçe Tarım Müdürlüğü yaptığı paylaşımla evcil hayvan sahiplerini uyardı. Evcil kedi ve köpeklere mikroçip takılması zorunlu hale getirilirken, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da kedi, köpek ve gelincikler kayıt altına alınarak kimliklendirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen yen uygulama ile bilinçsiz hayvan sahiplenmenin de önüne geçilecek.

Bu çerçevede sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Karacasu İlçe Tarım Müdürlüğü, paylaşımında "Köpek sahiplerinin dikkatine. 30344 sayılı Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğe göre sahipli köpek, kedi ve gelinciklerin 31.12.2022 tarihine kadar kimliklendirilmeleri zorunlu olup, hayvan sahiplerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri veya serbest Veteriner Hekim Muayenehanelerine başvurmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Karacasu İlçe Tarım'dan kimliklendirme uyarısı
Karacasu İlçe Tarım'dan kimliklendirme uyarısı

YORUMLAR
500
Mera alanlarında gübreleme başladı Mera alanlarında gübreleme başladı Sungurlu'da üreticilere 10 ton nohut tohumu dağıtıldı Sungurlu'da üreticilere 10 ton nohut tohumu dağıtıldı

Karacasu, Hisarcık, Tarım, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karacasu İlçe Tarım'dan kimliklendirme uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
10:15 Sokak kedisi nedeniyle Avcılar karıştı! İki grup genç kızın kavgası güçlükle ayrıldı
10:13 Rusya barış gücü olarak bulunduğu Karabağ'ı "Dağlık Karabağ" olarak adlandırdı
10:12 Akılalmaz dolandırma yöntemi! Adem Dolapçı'nın 12. mağduru yaşananları anlattı
10:11 Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu
10:06 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 28 personel alınacağını duyurdu
10:05 Suriyeli meselesi canlı yayında 2 ismi gerdi! Ümit Özdağ'la Enver Aysever arasında "Çocukların milliyeti olur mu?" tartışması yaşandı
10:05 Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis camı kırıp kurtardı
10:00 Bayram ikramiyesi nisan bitmeden yatacak! Emeklilere refah payı için takvim bekleniyor
09:50 Güncel altın fiyatları: 1 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
09:49 Nisan ayı zamlarla geldi! Sanayide kullanılan elektrik yüzde 20 zamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 10:26:06. #1.12#
SON DAKİKA: Karacasu İlçe Tarım'dan kimliklendirme uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement