Karacasu Şehitleri Ortaokulu öğrencisi İpek Nas, kendi yazdığı öykü kitabını Kaymakam Mehmet Gündoğdu'ya takdim etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karacasu Şehitleri Ortaokulu öğrencisi İpek Nas, kendi yazdığı öykü kitabını Kaymakam Mehmet Gündoğdu'ya takdim etti

Karacasu Şehitleri Ortaokulu öğrencisi İpek Nas, kendi yazdığı öykü kitabını Kaymakam Mehmet Gündoğdu\'ya takdim etti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, cumhuriyetin 100. yılı kapsamında düzenlenen 'Yüz Genç Yazar' projesi çerçevesinde Karacasu Şehitleri Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinden İpek Nas Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu'yu ziyaret ederek kendi yazdığı 'Bizim Evin Halleri' isimli öykü kitabını takdim etti.

30.06.2024 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, cumhuriyetin 100. yılı kapsamında düzenlenen 'Yüz Genç Yazar' projesi çerçevesinde Karacasu Şehitleri Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinden İpek Nas Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu'yu ziyaret ederek kendi yazdığı 'Bizim Evin Halleri' isimli öykü kitabını takdim etti.

Kitabı resimleyen kardeşi Kerem Nas ile birlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, Okul Müdürü Mustafa Kösem ve Koordinatör Öğretmen Selcan Doğaner Nas eşliğinde Kaymakam Mehmet Gündoğdu'yu makamında ziyaret eden Nas, esinlenerek kaleme aldığı olayları anlattı. Kaymakam Gündoğdu, genç yazar ve kardeşine hediyeler vererek başarılarının devamını diledi. Kaymakam Gündoğdu genç yazarların çalışmalarını desteklediklerini belirterek, "Böyle projelerle öğrencilerimizin yeteneklerini sergileme fırsatı bulması bizleri gururlandırıyor. İpek ve Kerem'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mehmet Gündoğdu, Gündoğdu, Karacasu, Aydın, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacasu Şehitleri Ortaokulu öğrencisi İpek Nas, kendi yazdığı öykü kitabını Kaymakam Mehmet Gündoğdu'ya takdim etti - Son Dakika


21:23 Fransa’daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor Fransa'daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi! Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 22:19:14. #1.11#
SON DAKİKA: Karacasu Şehitleri Ortaokulu öğrencisi İpek Nas, kendi yazdığı öykü kitabını Kaymakam Mehmet Gündoğdu'ya takdim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement