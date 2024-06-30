Karacasu Şehitleri Ortaokulu öğrencisi İpek Nas, kendi yazdığı öykü kitabını Kaymakam Mehmet Gündoğdu\'ya takdim etti

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde, cumhuriyetin 100. yılı kapsamında düzenlenen 'Yüz Genç Yazar' projesi çerçevesinde Karacasu Şehitleri Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinden İpek Nas Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu'yu ziyaret ederek kendi yazdığı 'Bizim Evin Halleri' isimli öykü kitabını takdim etti.

Kitabı resimleyen kardeşi Kerem Nas ile birlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, Okul Müdürü Mustafa Kösem ve Koordinatör Öğretmen Selcan Doğaner Nas eşliğinde Kaymakam Mehmet Gündoğdu'yu makamında ziyaret eden Nas, esinlenerek kaleme aldığı olayları anlattı. Kaymakam Gündoğdu, genç yazar ve kardeşine hediyeler vererek başarılarının devamını diledi. Kaymakam Gündoğdu genç yazarların çalışmalarını desteklediklerini belirterek, "Böyle projelerle öğrencilerimizin yeteneklerini sergileme fırsatı bulması bizleri gururlandırıyor. İpek ve Kerem'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN