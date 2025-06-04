Karaçi\'de Geleneksel Deve Süsü Hazırlıkları

Pakistan'ın Karaçi şehrinde Kurban Bayramı öncesi tüyleri kesilen develer, geleneksel motiflerle süslenerek görücüye çıktı.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde bulunan Karaçi şehrinde Asya'nın en büyük kurban pazarı kuruldu. Pazarda kurbanlık hayvan satışları devam ederken her yıl olduğu gibi bu yıl da pazar yerindeki develer tüyleri kesilerek süslendi. Develeri süsleyen Hashim Mallah, hayvanların tüylerini makas ile keserek farklı geleneksel motiflerle develeri bayrama hazırladı. Deve berberliğini aile büyüklerinden öğrendiğini söyleyen Mallah, bu işin kendisi için bir gelir kaynağı olmasının yanı sıra bir tutku olduğunu belirtti. Mallah, "Bu mesleği babamdan öğrendim. Kendisi de kurbanlık hayvanları süslerdi. Şimdi onun işini ben yapıyorum, daha önce ne yaptıysa aynısını yapıyorum. Benim tek amacım hayvanların güzel gözükmesini sağlayıp müşterilerin ilgisini çekmek" dedi.

Mallah, meslekten kazancı sorulduğunda ise "Bir günde 30 ile 40 arasında hayvan süslemekten günde 15 bin ile 20 bin rupi arasında para kazanıyorum" ifadelerini kullandı. - KARAÇİ