Karaçoban'da Dayanışma Projesi - Son Dakika
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Karaçoban'da Dayanışma Projesi

Karaçoban\'da Dayanışma Projesi
11.06.2026 09:14
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Karaçoban'da düzenlenen proje, köy okulu çocuklarıyla sosyal dayanışmayı pekiştirdi.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde gerçekleştirilen "Orda bir köy var çok da uzak değil" projesi, köy okullarındaki öğrenciler ile kamu kurumlarını, öğretmenleri ve gençleri aynı iyilik çatısı altında buluşturdu.

Karaçoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından organize edilen proje, yalnızca bir etkinlik değil; gönüllere dokunan örnek bir dayanışma hareketine dönüştü.

Sabahın erken saatlerinde Karaçoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, rengarenk kostümleri ve büyük bir heyecanla okuldan ayrıldı. Yanlarında yalnızca hazırladıkları etkinlik malzemelerini değil, minik yüreklere ulaştıracakları sevgiyi de götürüyorlardı.

23 kilometre uzaklıktaki Çatalgül Köyü İlkokulu'na (Çatalgül ve Bozyar Tungal birleştirilmiş okulu ) ulaşan öğrenciler, polis ve jandarma ekipleri; köy okulunun öğrencileri tarafından büyük bir coşku ve sevgiyle karşılandı.

Kısa sürede okul bahçesinde kurulan etkinlik alanları çocuk sesleriyle şenlendi. Pamuk şeker ve kağıt helvalar dağıtıldı, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri gün boyunca küçük kardeşleriyle birebir ilgilenerek unutulmaz anlar yaşattı.

Programın en anlamlı bölümlerinden biri ise Karaçoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin haftalar süren emekleriyle hazırladıkları oyuncakları, ilçe protokolüyle birlikte öğrencilere hediye etmeleri oldu. Rengarenk çantalar içerisinde dağıtılan hediyelerin arasında her öğrenci için özel olarak kaleme alınmış anı mektuplarının bulunması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Etkinlik boyunca polis, jandarma, öğretmen, öğrenci ve köy halkı aynı oyunlarda buluştu. Yakan top maçlarında yaşanan tatlı rekabet, halaylarda kurulan kardeşlik halkaları ve birlikte oynanan geleneksel çocuk oyunları, projenin en güçlü mesajını ortaya koydu: Birlikte geçirilen samimi zaman, çocukların hafızasında unutulmaz izler bırakıyor.

İlkokul bahçesinde kurulan stantlarda çocuklara dondurma ikram edilirken, günün en duygusal anı ise doğum günü olan minik Cemile için yaşandı. Karaçoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile polis ve jandarma ekiplerinin birlikte hazırladığı sürpriz doğum günü kutlaması, hem Cemile'yi hem de etkinliğe katılanları duygulandırdı. Cemile'nin mutluluğu, gün boyunca yaşanan iyiliğin ve paylaşmanın en güzel sembollerinden biri oldu.

Etkinliğin sonunda öğrenciler gökyüzüne uçurtmalar bıraktı. Köy okulunun bahçesinden yükselen rengarenk uçurtmalar, çocukların hayallerini ve umutlarını temsil etti. Gün, çekilen hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirildi.

Karaçoban Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Müftülüğü ve diğer kamu kurumlarının destek verdiği proje; sosyal sorumluluğun yalnızca yardım etmekten ibaret olmadığını, gönüllere dokunmanın ve birlikte vakit geçirmenin de büyük bir değer taşıdığını ortaya koydu.

"Orda bir köy var çok da uzak değil" projesi, köy okullarındaki çocukların yalnız olmadığını hissettiren, gençleri toplumsal duyarlılıkla buluşturan ve kurumlar arası iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.

Karaçoban'da başlayan bu güzel girişim, Türkiye'nin dört bir yanındaki eğitim kurumlarına ve sosyal sorumluluk çalışmalarına ilham verecek nitelikte bir örnek olarak gösteriliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etkinlik, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karaçoban'da Dayanışma Projesi - Son Dakika

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