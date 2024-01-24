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Karadeniz Bölgesi'ndeki Gürcü Kültür Dernekleri Birleşiyor - Son Dakika
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Karadeniz Bölgesi'ndeki Gürcü Kültür Dernekleri Birleşiyor

Karadeniz Bölgesi'ndeki Gürcü Kültür Dernekleri, Karadeniz Gürcü Kültür Federasyonu çatısı altında birleşiyor. Derneklerin başkanı, birlik ve beraberlik içinde Gürcü kültürünü yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Karadeniz Bölgesi\'ndeki Gürcü Kültür Dernekleri Birleşiyor
24.01.2024 - 16:21,  Güncelleme: 16:25
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Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde faaliyette bulunan Gürcü Kültür ve Yardımlaşma Dernekleri, "Karadeniz Gürcü Kültür Federasyonu" çatısı altında birleşiyor.

Karadeniz Bölgesi'nde faaliyette bulunan Gürcü Kültür Dernekleri, son gelişme ile Karadeniz Gürcü Kültür Federasyonu çatısı altında bir araya gelecek.

Kurulacak Karadeniz Gürcü Kültür Federasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Çarşamba Gürcü Kültür Derneği Başkanı Ömer Semiz, "Biz Gürcü kültürünü seviyoruz. Bu memleketin harcıyız. Bizim memleketimizin insanlarının zenginliği olarak görüyoruz. İnşallah daha fazla zengin olacağız. Hep beraber bu kültürü yaşatalım. Hep birlik ve beraberlik içinde olalım. Çok heyecanlıyım. Derneklerimizin de bir araya gelmesi önemli bir olay. İnşallah bunu başarırız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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