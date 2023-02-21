Sinop'un yüksek kesimlerinin yanı sıra kent merkezini de beyaza bürüyen kar, havaların ısınmasıyla eriyerek denize aktı. Yaşanan bu durum, sahilin bir bölümünde kirliliğe neden oldu. Erfelek Karasu Çayı'ndan akan çamur deniz üzerinde metrelerce genişlikte çamurla kaplandı.

Kaynak: İHA

Karadeniz, Akliman, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Karadeniz çamura büründü - Son Dakika

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