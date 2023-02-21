Karadeniz çamura büründü - Son Dakika
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Karadeniz çamura büründü

21.02.2023 16:16

- Karadeniz çamura büründü Sinop'ta önceki hafta yağan kar, eriyerek denize çamur olarak aktı.

- Karadeniz çamura büründü

SİNOP - Sinop'ta önceki hafta yağan kar, eriyerek denize çamur olarak aktı. Doğasıyla kendine hayran bırakan Akliman, maviliğini kahverengiye bıraktı.

Sinop'un yüksek kesimlerinin yanı sıra kent merkezini de beyaza bürüyen kar, havaların ısınmasıyla eriyerek denize aktı. Yaşanan bu durum, sahilin bir bölümünde kirliliğe neden oldu. Erfelek Karasu Çayı'ndan akan çamur deniz üzerinde metrelerce genişlikte çamurla kaplandı.

Doğasıyla görenleri hayran bırakan Karadeniz'in doğal limanı olarak geçen Sinop Akliman bölgesi sahil şeridinde denizi gören vatandaşlar, metrelerce çamurla karşılaştı. Doğal limanı kahverengiye bürüyen çamur, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Karadeniz çamura büründü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz çamura büründü - Son Dakika
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