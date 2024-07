Karadeniz Ereğli Belediyesi, 65 yaş üstü ve engelli kartlarının iptal edilmesiyle ilgisi olmadığını açıkladı

Yerel

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Karadeniz Ereğli 58. Nolu Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren '65 yaş üstü ve Engelli' kartlarını iptal edeceğini kamuoyuna açıklamasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin 1 Ağustos itibarıyla 65 yaş üstü ve engelli kartlarını iptal edilmesi kararının Karadeniz Ereğli Belediyesi'yle bir ilgisi bulunmamaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı ve Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi arasındaki bu konuda Karadeniz Ereğli Belediyesi, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde denetim ve cezai işlem süreçlerini yürütecektir" denildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İlçemiz genelinde İlçe Trafik Komisyonu Kararları ile Belediye Meclis kararları doğrultusunda belirlenmiş olan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 'Belediyenin Yetki ve İmtiyazları' başlıklı 15. Maddesinin f bendi 'Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek' kapsamında toplu taşıma hizmetini yürütmekte görevli 115 adet özel halk otobüsü bulunmaktadır. Karadeniz Ereğli Belediyesi Halk Otobüslerinin Çalıştırılmalarına Dair Yönetmelik kapsamında özel halk otobüslerinin durak yerleri, depolama alanları, sefer saat ve güzergah programları, araçların model ve teknik özelliklerine dair kriterler ile araçların ruhsat ve tescil işlemleri idaremiz denetiminde yürütülmektedir. 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlarımızın ücretsiz seyahat hakkına dair işlemler ise Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca 4 Mart 2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan ve yürürlüğe giren 'Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği' ile belirlenmektedir. İlgili yönetmeliğin 4. maddesinin e. bendi ile 'engelliler için sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat ettikleri refakatçileri' ile 5. maddesinin 1. bendinde 'Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır' hükümleri bulunmakta olup, 65 yaş üzeri kişiler ile sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerin engelli olduğunu belgeleyen kişilerin şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağı belirtilmiş olup; bu taşıma karşılığında 'Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' kapsamında araç başına aylık 2 bin 700 TL gelir desteği ödemesi ilgili Bakanlık tarafından yapılmaktadır. Ücretsiz seyahat hakkının kullandırılmaması halinde; ilgili yönetmeliğin 12. maddesinin 2. bendi ile 'Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması halinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi için mülki idare amiri tarafından toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir ve genel bütçeye gelir kaydedilir' hükmü bulunmakta olup, cezai işlem yetkisi mülki idare amirine (Kdz. Ereğli Kaymakamlığı) verilmiştir. Bu doğrultuda; 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Kdz. Ereğli Kaymakamlığı başkanlığında oluşturulacak denetim komisyonu tarafından merkez kalkış duraklarında fiziki denetimler yapılarak ücretsiz seyahat hakkı bulunmasına rağmen bu haktan faydalandırılmayan her kişi için toplu taşıma aracına 50 tam bilet tutarında (bin TL) idari para cezası Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından uygulanacaktır."