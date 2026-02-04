Karadeniz Ereğli'de Askeri Liman İnşaatı Kamyonları Kentte Olumsuzluklara Neden Oluyor

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, askeri liman inşaatı sürecinde çalışan hafriyat kamyonlarının şehir merkezinde ciddi olumsuzluklar oluşturduğunu ifade etti.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Posbıyık, askeri liman inşaatına malzeme taşıyan kamyonların kent merkezindeki yolları çamurla kapladığını ve asfaltlarda hasara yol açtığını, buna ilişkin son dönemde çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi.

Posbıyık, kamyon geçişleri nedeniyle belediyenin sürekli temizlik çalışması yapmak zorunda kaldığını, yalnızca yol ve çevre temizliği için ayda 200 tonun üzerinde su tüketildiğini kaydetti.

Askeri limanın yeniden inşasının bölge güvenliği açısından önemli bir yatırım olduğuna dikkati çeken Posbıyık, buna karşın kent altyapısının zarar gördüğünü ve yol yüzeylerinde bozulmalar meydana geldiğini aktardı.

Posbıyık, inşaatı yürüten firmalara çağrıda bulunarak, ocaklardan çıkan kamyonların tekerleklerinin yıkanması ve taşıma sırasında tonaj sınırlarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Tonaj denetimlerinin emniyet birimlerinin yetki alanında bulunduğunu hatırlatan Posbıyık, belediye olarak gerekli uyarıları yaptıklarını ve süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Sorunun ortak bir anlayışla çözülebileceğini belirten Posbıyık, gerekli önlemlerin alınmaması halinde tepkilerini daha güçlü şekilde ortaya koyacaklarını ifade etti.

Posbıyık, gerek görülmesi durumunda meclis üyeleriyle birlikte sahaya inerek kamyon geçişlerine müdahale edilebileceğini de sözlerine ekledi.