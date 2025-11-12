Karadeniz Ereğli'deki Hamsi Festivali 20 Askerin Şehit Olması Nedeniyle Ertelendi

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, 20 askerin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle 16 Kasım'da yapılması planlanan 16. Hamsi Festivali'ni erteledi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi ve 20 askerimizin şehit olması yüreğimizi dağladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Posbıyık, şehitlerin anısına saygı gereği 16 Kasım'da yapılması planlanan Hamsi Festivali'nin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.