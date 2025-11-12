Karadeniz Ereğli'deki Hamsi Festivali 20 Askerin Şehit Olması Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Karadeniz Ereğli'deki Hamsi Festivali 20 Askerin Şehit Olması Nedeniyle Ertelendi

12.11.2025 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli Belediyesi, 20 askerin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle 16 Kasım'da yapılması planlanan 16. Hamsi Festivali'ni erteledi.

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, 20 askerin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle 16 Kasım'da yapılması planlanan 16. Hamsi Festivali'ni erteledi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi ve 20 askerimizin şehit olması yüreğimizi dağladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Posbıyık, şehitlerin anısına saygı gereği 16 Kasım'da yapılması planlanan Hamsi Festivali'nin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Festival, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karadeniz Ereğli'deki Hamsi Festivali 20 Askerin Şehit Olması Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi
Cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki Osman’ın son görüntüsü ortaya çıktı Cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki Osman'ın son görüntüsü ortaya çıktı
Maden kazası davasında 2 kişi serbest kaldı, facianın nedeni belli oldu Maden kazası davasında 2 kişi serbest kaldı, facianın nedeni belli oldu
Gürcistan’da Gürcistan'da
Manisa FK’da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı
Fırat Aydınus’tan gerçekleştirilen bahis operasyonu hakkında kritik uyarı Fırat Aydınus'tan gerçekleştirilen bahis operasyonu hakkında kritik uyarı

17:41
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü İşte ilk rapor
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor
17:34
Akdeniz’de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:01
Özgür Özel’den Akın Gürlek’e: Allah senden gani gani razı olsun...
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
16:30
Çaresizlik neler yaptırıyor Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar
Çaresizlik neler yaptırıyor! Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız
14:40
’Terörsüz Türkiye’ sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 17:57:28. #7.11#
SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli'deki Hamsi Festivali 20 Askerin Şehit Olması Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.