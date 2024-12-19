Karadeniz\'in Tek İtfaiye Eğitim Merkezi 86 Öğrenciyi Mesleğe Hazırladı

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Karadeniz Bölgesi'nde tek olma özelliği taşıyan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İtfaiye Eğitim Merkezi (OBİTEM), 86 öğrenciyi daha mesleğe hazırladı.

Giresun Üniversitesi'nde öğrenim gören Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programından 86 öğrenci OBİTEM'in misafiri oldu. Öğrenciler yangına müdahale, yangın alanındaki doğru hareket tarzları ve söndürme ekipmanları kullanım teknikleri, arama-kurtarma teknikleri gibi eğitimleri OBİTEM'de görevli eğitmenlerden uygulamalı olarak alma fırsatı buldu.

"Karadeniz'de tek"

Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Ali Şükrü Cihan, Giresun'da böyle bir ortamın olmadığı için Karadeniz Bölgesi'nde tek olma özelliği taşıyan OBİTEM'i tercih ettiklerini söyledi. Cihan, "Özellikle itfaiye araç ve malzeme bilgisi, yanma ve yangın bilgisi için buraya geliyoruz. Bu fırsatı bizlere veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve teşkilatımıza çok teşekkür ediyoruz. Buradaki eğitimlerde sıvı yanıcı maddelere müdahale, doğalgaz yangınlarına müdahale, konteynerde yangın gözlem evinde yangının hareket tarzı konularında bilgilendirildik. İlk yardım ve yüksekten iniş teknikleri dersi aldık. Eğitimlerinden dolayı OBİTEM'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrenciler ise bir günde çok sayıda alanda eğitim aldıklarına dikkat çekerek, "Karadeniz'de tek olma özelliği taşıyan bu merkezde çok farklı alanlarda uygulamalı olarak eğitimler aldık. Çok verimli oldu. Bizlere bu fırsatı sunan Başkanımız Hilmi Güler ve Ordu İtfaiye teşkilatına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - ORDU