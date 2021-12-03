Karadon'da yeni pano üretime hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'nde 1. Kartiyede yeni kömür panosunun üretime hazırlanması çalışmalarının başlaması nedeniyle kurban kesimi töreni yapıldı.

Sabah vardiyasında düzenlenen törende kazasız-belasız çalışmalar temennisi ve maden şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törene Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu, Müessese Müdür Yardımcısı Hüseyin Kumlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Karadon Şube Başkan ve Yöneticileri, işletme yöneticileri, işyeri temsilcileri ile madenciler katıldı. - ZONGULDAK