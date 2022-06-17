Karahan, "Engellemeler ile gazeteciler görevini yapamaz hale geldi" - Son Dakika
Üye Girişi

Karahan, "Engellemeler ile gazeteciler görevini yapamaz hale geldi"

17.06.2022 14:07
Karahan, "Engellemeler ile gazeteciler görevini yapamaz hale geldi"

4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, son günlerde gazetecilerin engellemeler yüzünden görevlerini yapamaz hale geldiklerini belirtip yetkililerin dikkatini çekti.

4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, son günlerde gazetecilerin engellemeler yüzünden görevlerini yapamaz hale geldiklerini belirtip yetkililerin dikkatini çekti.

4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, Sivas'ta son günlerde basın mensuplarının karşı karşıya kaldığı kısıtlamaları hatırlatarak, "Son zamanlarda Sivas'ta yaşanan, basın özgürlüğünü kısıtlayıcı hareket ve eylemler nedeni ile gazeteci arkadaşlarımız görevini yapmakta zorluk çeker hale geldi. Özünde kamu görevi üstlenen gazeteci arkadaşlarımız, türlü zorluklara göğüs gererek vatandaşları bilgilendirme adına önemli bir görev üstlenmektedir. Ancak türlü zorlukların arasında, kamu personelinin ayrıca zorluk çıkartması kabul edilebilir bir durum değildir. Son olarak Sayın Valimiz Dr. Yılmaz Şimşek'in, çocukların karne heyecanına ortak olduğu programda görevli resmi korumaların programa davet edilen gazeteci arkadaşlarımıza zorluk çıkartmaları söz konusu olmuştur. Amacı halka haber ulaştırmak olan arkadaşlarımız bu tür anlamsız müdahaleler ile görevini yapamaz hale gelmektedir. Bizler, bugüne dek birçok konuda kamu personeli ile kol kola görev yaparak ülke menfaatine olan işlere destek veren bir mesleğin mensuplarıyız. Bu hassasiyetin bozulmaması, Sivas'ımızda tüm kamu personelinin ve gazetecilerin görevini kolaylaştırmak adına, 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti olarak gerekli görüşme ve girişimlerde bulunacağımızı bildiririz. Valimiz Salın Dr. Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürümüz Sayın Burhan Akçay'ın da bu konuda hassasiyetlerini biliyor ve gerekli uyarıları yapacağına inanıyoruz." Şeklinde konuştu. - SİVAS

YORUMLAR
500
Sivas'ta karne heyecanı Sivas'ta karne heyecanı İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı
Kaynak: İHA

Yılmaz Şimşek, Sivas, Eylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karahan, 'Engellemeler ile gazeteciler görevini yapamaz hale geldi' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 20:11:32. #1.11#
SON DAKİKA: Karahan, "Engellemeler ile gazeteciler görevini yapamaz hale geldi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement