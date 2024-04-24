Karaman Belediyesi 23 Nisan\'da Çocuk Şenliği Düzenledi

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Karaman Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği çocuk şenliği büyük ilgi görüyor. 26 Nisan tarihine kadar devam edecek şenlikte, oyun alanlarında keyifli vakit geçiren miniklerin sevincine Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da ortak oldu.

Karaman Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde çocuk şenliği gerçekleştirdi. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki çocuk şenliğinde, belediye tarafından çeşitli ikramlar dağıtılırken, sahne gösterileri, zıpla-yapış, canlı langırt, uzay çadırı, kaydırak gibi oyunlarla eğlenen küçükler, yüz boyama alanında da birbirinden farklı karakterlere dönüşerek müzik eşliğinde bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Şenliğe katılarak çocukların mutluluklarına ortak olan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'ya çocuklar da sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Kalaycı, çocuklarla yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı. Karaman Belediyesi'nin düzenlediği çocuk şenliği 26 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek. - KARAMAN