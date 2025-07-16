Karaman\'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri

Karaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümünde yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı sabahın erken saatlerinde başladı. Şehitlik ziyaretleri ile başlayan programlar, akşam meydandaki etkinlikler ile devam etti. Programa, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması sonrası kalabalık hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millete Sesleniş" konuşması izlendi. Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi.

"15 Temmuz ihanetinin 9. yıl dönümündeyiz"

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli konuşmasında, "Bugün, millet tarihimizin en sinsi ve en karanlık darbe girişiminin 15 Temmuz ihanetinin 9. yıl dönümündeyiz. Öncelikle, o karanlık gecede darbecilerin tanklarına, uçaklarına, silahlarına karşı yüreğini siper ederek şehadet mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilik onuruna erişen kıymetli gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler temenni ediyorum" dedi. - KARAMAN