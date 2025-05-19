Karaman\'da 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar ilk olarak Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen çelenk koyma töreni ile başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından gençlik yürüyüşü düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan gençlik yürüyüşü Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldı. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan wushu, kungfu ve tekvando gösterileri izleyicilerle buluştu. Gösteriler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti. Program, Türkiye ve uluslararası yarışmalarda derece alan sporculara ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. Programa, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, kurum müdürleri, vatandaşlar ve gençler katıldı. - KARAMAN