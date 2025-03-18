Karaman\'da Çanakkale Zaferi\'nin 110\'uncu yıl dönümünde şehitler anıldı

Karaman'da 18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Törenler saat 09.00'da Cumhuriyet Parkı'nda, çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve protokol üyeleri, Karaman Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Karaman Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ettikten sonra şehir mezarlığında bulunan şehitliğe geçti. Buradaki programa, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kur'an'ı Kerim ve duanın ardından Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve beraberindeki protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Anma etkinlikleri Piri Reis Kültür Merkezi'nde İrfan Ataseven Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriyle son buldu. - KARAMAN