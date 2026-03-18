Karaman\'da Çanakkale Zaferi\'nin 111. yılına özel gölge tiyatrosu

Karaman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda, lise öğrencilerinin sahnelediği gölge tiyatrosu büyük beğeni topladı.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Başakşehir Şehit Hamza Çetin Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 1,5 ay süren yoğun bir hazırlık sürecinin ardından sahneye taşındı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Başakşehir Şehit Hamza Çetin Anadolu Lisesi Müdürü Ali Koçak yaptı. Koçak, günün anlam ve önemine değinerek Çanakkale ruhunun nesiller boyu yaşatılacağını vurguladı.

Programda sahne alan öğrenciler, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anlatan, müzik ve tiyatral unsurlarla zenginleştirilmiş gölge tiyatrosu gösterisini sundu. İzleyiciler tarafından büyük ilgi gören performans, gösteri sonunda protokol ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı. Etkinliğin sonunda ise Karaman Anaokulu öğrencileri, Çanakkale Savaşı'ndaki askerlerin menüsünü ekmek ve üzüm hoşafını katılımcılara ikram etti.

Programa, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve il protokolü katıldı. - KARAMAN