Karaman\'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

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Karaman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Dünya Engelliler Günü" programında özel öğrenciler doyasıya eğlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda, "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" temasıyla düzenlenen etkinlik İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın açılış konuşmasıyla devam eden etkinlikte bir konuşma yapan Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, "Aileler sizleri çok seviyoruz. Dertlerinizi ve sıkıntılarınızı biliyoruz. Devletimiz olarak biz hep yanınızdayız. Hayatınızı, yavrularımızın hayatlarını kolaylaştırmak için her alanda mücadele ediyoruz. Yavrularımızla ve sizlerle beraberiz. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık, sağ olun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından özel eğitim okulları, rehabilitasyon ve eğitim merkezlerinden özel öğrenci ve bireyler, mehteran takımı, müzik, tiyatro, zeybek, jimnastik gösterisi sergiledi.

Programa, Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seval Yılmaz, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - KARAMAN