Karaman'da Dursun Fakih Huzurevi sakinleri, 81 ildeki yürüyüşte öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Karaman'da Dursun Fakih Huzurevi sakinleri, 81 ildeki yürüyüşte öğrencilerle buluştu

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Karaman\'da Dursun Fakih Huzurevi sakinleri, 81 ildeki yürüyüşte öğrencilerle buluştu
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Karaman'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Dursun Fakih Huzurevi sakinleri ve KMÜ Yaşlı Bakımı öğrencileri, Cumhuriyet Parkı'ndan Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na pankartlarla yürüdü.

Karaman'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda, sağlıklı ve aktif yaşlanma anlayışının güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında Karaman'da da etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Parkı'nda bir araya gelen Dursun Fakih Huzurevi sakinleri ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı ve Evde Hasta Bakımı programı öğrencileri, ellerinde "Çınarlarımızın Gölgesinde, Geleceğe Güvenle" ve "Yaşlılar Toplumun Hafızasıdır" yazılı pankartlarla Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Fikret Dağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Ulaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Özgür Somuncu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz ile kurum temsilcileri katıldı. Etkinlikte yaşlı bireylerin toplumdaki yeri, kuşaklar arası dayanışma ve kültürel aktarımın önemi vurgulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Ulaş, etkinlikte yaptığı açıklamada, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla büyüklerin toplumdaki yerine dikkat çekmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı farkındalık yürüyüşü düzenlediklerini belirterek, "Kuşaklar arası ve kültürel aktarım açısından büyüklerimizin toplumumuzdaki yerine dikkat çekmek amacıyla 81 ilimizde eş zamanlı farkındalık yürüyüşü düzenledik. Katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Büyüklerimize, huzurevi sakinlerimize ve diğer yaşlılarımıza da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karaman'da Dursun Fakih Huzurevi sakinleri, 81 ildeki yürüyüşte öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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