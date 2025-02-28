Karaman\'da \'Hoş Geldin Ramazan\' Etkinliği

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Karaman'da Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla ilk kez "Hoş Geldin Ramazan" etkinliği düzenlendi.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen "Hoş Geldin Ramazan" etkinliği, öğrenciler ve vatandaşların yoğun katılımıyla büyük ilgi gördü. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra kukla gösterisi ve Hacivat-Karagöz gösterisi yapıldı. Ellerinde "Hoş Geldin Ramazan" pankartlarıyla meydana gelen öğrenciler, Ramazan ayının gelişinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Etkinliğe katılanlara, şerbet, pamuk şeker ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Etkinliğe Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KARAMAN