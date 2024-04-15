Karaman\'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, başkanlığında gerçekleştirildi.

Yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temennisinde bulundu. Saıibrahim, "Seçimler sonrasında il genel meclisi, belediye meclisi ve belediye başkanlıkları görevlerine seçilen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, hayırlı hizmetlerde bulunmaları noktasında kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Sarıibrahim, toplantının devamında Karaman genelinde 2024 yılı Mart ayı sonu itibariyle 119 adet proje üzerinde çalışıldığını belirterek, bu projelerden 28'inin tamamlandığını diğer projelerin ise devam ettiğini söyledi. Toplam proje tutarının 26 milyar lira olduğunu ifade eden Sarıibrahim, "119 projenin 56'sı bölge müdürlüklerine, 19'u İl Özel İdaresine, 21'i İl Müdürlüklerine, 19'u belediyelere, 1'i Toplu Konut İdaresine, 3'ü KOP idaresine aittir. Başta sayın Cumhurbaşkanımıza ve şehrimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Sarıibrahim'in konuşmasının ardından söz alan yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri, 30 Mart 2024 tarihi itibariyle il genelinde yatırımların gerçekleşme durumu ve devam eden projeler hakkında koordinasyon kurulu üyelerine bilgiler verdi. - KARAMAN