Karaman'da Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Karaman'da Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Karaman\'da Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Karaman'da kış mevsiminde alınacak tedbirler ile ilgili toplantı yapıldı. Vali Mehmet Fatih Çiçekli, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri ve uygulamaları açıkladı.

19.11.2024 13:05  Güncelleme: 13:10
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Karaman'da kış mevsiminde alınacak tedbirlerin konuşulduğu toplantı yapıldı.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, başkanlığında gerçekleşen toplantıya

Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

"Bereketli ve güvenli bir kış diliyoruz"

Toplantının açılışında konuşan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, ülkemiz ve Karaman için bol yağışlı ve bereketli bir kış temennisinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Kış mevsimi, yoğun kar yağışı, sis ve buzlanma gibi zorlukları da beraberinde getirmektedir. Öncelikli hedefimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, yolları açık tutmak ve trafik akışını kesintisiz bir şekilde sürdürmektir. Bereketli bir kış mevsiminin huzurlu ve güvenli geçmesi için tüm ekiplerimiz hazır durumdadır. Bu süreçte vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak güvenli bir kış geçirmelerini diliyorum."

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanacak zorunlu kış lastiği denetimlerinin sıkı bir şekilde yapılacağını da belirterek, "Trafik akışının kesintisiz sürdürülmesi için tüm denetim ekiplerinin sahada aktif görev alacağını vurguladı.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan sunumlarla alınacak önlemler geniş bir şekilde değerlendirildi. Karla mücadele ekiplerinin hazırlıkları, olumsuz hava şartlarında uygulanacak acil durum planları ve alternatif güzergahların belirlenmesi gibi konular da masaya yatırıldı. Toplantıda alınan kararların, vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir kış mevsimi geçirmesi için ilgili kurumlar tarafından titizlikle uygulanacağı belirtildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karaman'da Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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