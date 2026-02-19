Karaman\'da şehit yakınları ve gaziler \'Büyük Aile Sofrası\'nda buluştu

Karaman'da şehit aileleri, gazi ve yakınları "Büyük Aile Sofraları" iftar programında bir araya geldi.

Karaman Polisevi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iftar duasının okunmasıyla başladı. Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, yaptığı konuşmada, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle yapmaktan büyük onur ve memnuniyet duyduğunu söyledi.

Karaman'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye devam edeceğini belirten Çiçek, "Sizlerle bir arada bulunmak, vakit geçirmek neşemizi ve mutluluğumuzu arttırıyor. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde nice Ramazanlara ulaştırsın. Bu topraklar için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize ve kıymetli ailelerine sağlık ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı. - KARAMAN