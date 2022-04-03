Karaman'da zabıtadan Ramazan ayı denetimi - Son Dakika
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Karaman'da zabıtadan Ramazan ayı denetimi

03.04.2022 12:25
Karaman'da zabıtadan Ramazan ayı denetimi

Karaman Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini arttırarak, ekmek üretimi yapan fırınlarda, hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.

Karaman Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini arttırarak, ekmek üretimi yapan fırınlarda, hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.

Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve gıda mühendisleri tarafından ekmek ve pide üretimi yapan fırınlar tek tek denetlendi. Yapılan denetimlerde üretimde kullanılan malzemelerin kullanım ve saklama koşulları ile ortam temizliği ve ekmeklerin gramajları kontrol edildi. Kontroller sonucunda kusurlu görülen iş yerleri uyarılırken, denetimlerin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği bildirildi. - KARAMAN

Karaman'da zabıtadan Ramazan ayı denetimi

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Karaman Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karaman'da zabıtadan Ramazan ayı denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da zabıtadan Ramazan ayı denetimi - Son Dakika
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