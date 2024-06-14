Karaman İl Jandarma Komutanlığı Personeli Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

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Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Karaman İl Jandarma Komutanlığı "Vatan için can, millet için kan" sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenledi. Vatandaşların kan ihtiyacını karşılamak için düzenlenen kampanyaya Karaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan personel katıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleşen kan bağışına askeri personel büyük ilgi gösterdi. - KARAMAN