Karaman Uçurtma Şenliği Renkli Görüntülerle Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Karaman Uçurtma Şenliği Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

Karaman Uçurtma Şenliği Renkli Görüntülerle Gerçekleşti
14.09.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar ve aileler keyifli anlar yaşadı, gökyüzü renklenip eğlence doldu.

Karaman'da düzenlenen uçurtma şenliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Merkeze bağlı Alaçatı köyünde bulunan Canhasan Höyükleri, bu kez kültürel mirasın gölgesinde düzenlenen uçurtma şenliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe kimi kendi yaptığı, kimi ise hazır uçurtmalarla katıldı. Çok sayıda çocuk aileleriyle birlikte alanda kazı merkezinin yanındaki boş arazide yer alırken, gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslendi. Şenlik boyunca çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de onların heyecanına ortak oldu. Etkinliğe ailesiyle birlikte gelen Coşkun Kuyucu, "Çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik oldu. Bizlerde uçurtma uçurarak çocukluğumuzu yeniden tazeledik. Biz kendi uçurtmamızı yapmıştık ama onu uçuramadık, daha sonra buradaki arkadaşların uçurtmalarından uçurduk" diye konuşurken etkinliğe katılan çocuklar çok eğlendiklerini söylediler. Eğlenceli görüntülere sahne olan etkinlik bugün sona erecek. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Uçurtma Şenliği, Kültür Sanat, Etkinlikler, karaman, Kültür, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karaman Uçurtma Şenliği Renkli Görüntülerle Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı

10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:34
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti
İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 10:48:24. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman Uçurtma Şenliği Renkli Görüntülerle Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.