Konya\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi programı düzenlendi

Yerel

Konya'nın Karapınar ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu Yıldönümü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Karapınar ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu Yıldönümü münasebetiyle etkinlik düzenlendi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan ve destanlar yazan şehitler ve kahraman gaziler düzenlenen programda anıldı. İlk tören Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla gerçekleştirildi. Ardından törenler Kültür Merkezindeki etnikliklerle sürdü. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı törende, öğrenciler şiir okudu. Cumhuriyet Ortaokulu tarafından "Çanakkale: Vatan Sağolsun" adlı gösteri sergilendi.

Anma etkinliklerine, İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, Garnizon Komutanı Albay Serdar Tavlayan, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, şehit ve gazi aileleri ile davetliler katıldı. - KONYA