Karapınar'da İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı Öztürk başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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Karapınar'da İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı Öztürk başkanlığında yapıldı

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Karapınar\'da İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı Öztürk başkanlığında yapıldı
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Karapınar'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı, Kaymakam Şenol Öztürk'ün başkanlığında daire amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda kamu hizmetleri ile süren çalışmalar gözden geçirildi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuşuldu.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk başkanlığında, ilçede görev yapan daire amirlerinin katılımıyla İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve çalışmalar değerlendirildi. Kurumların faaliyetleri, devam eden çalışmalar ile kamu hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda İlçe İdare Şube Başkanları, sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Şenol Öztürk'e bilgi verdi. İlçenin öncelikli ihtiyaçları, kurumların çalışma alanları ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar da ele alındı. Kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı, etkin ve hızlı bir anlayışla yürütülmesinin önemine dikkat çeken Kaymakam Öztürk, kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı, karşılıklı görüş, öneri ve değerlendirmelerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karapınar'da İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı Öztürk başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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