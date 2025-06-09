Karapınar\'da Mezunlar Buluşması Gerçekleştirildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde geleneksel hale gelen mezunlar buluşması bu yıl da gerçekleştirildi.

Karapınar İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen program, katılımcılara sunulan yemek ikramıyla başladı. Ardından İslik Merkez Camii İmam Hatibi Ömer Güneş Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Programa katılan Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal selamlama konuşmasında mezunlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karapınar İmam Hatipler Derneği Başkanı Berat Kolay, yaptığı selamlama konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak mezunların dayanışmasının önemine dikkat çekti. Buluşma kapsamında ayrıca, Karapınar İmam Hatipler Derneği tarafından önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler ve sosyal etkinlikler üzerine istişarelerde bulunuldu. Öğrenciler için yapılabilecek destek çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve sosyal projeler hakkında görüş alışverişi yapılarak ortak kararlar alınmaya çalışıldı. Programın ilerleyen bölümünde mezunlar tek tek söz alarak görev yaptıkları yerleri ve kendilerini tanıttılar. Bayramlaşma ile devam eden etkinlik, hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sonlandı. - KONYA