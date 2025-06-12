Karapınar\'da Özel Eğitim Öğrencileri İçin Hayır Panayırı

Konya'nın Karapınar ilçesinde özel eğitim öğrencilerin yararına hayır panayırı düzenlendi.

Karapınar Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından Anıt Meydanı'nda düzenlenen hayır panayırında, özel ihtiyaçlı öğrencilerin eğitimine destek sağlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla okul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli el emeği ürünler sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, öğrencilerin el becerileri ve üretkenliği takdir topladı. Kaymakam Şenol Öztürk etkinlikte yaptığı konuşmada, özel eğitim öğrencilerinin her türlü desteği hak ettiğini belirterek, bu tür organizasyonların toplumun her kesiminde farkındalık oluşturduğunu vurguladı. Kaymakam Öztürk, stantları tek tek gezerek öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti, emeklerinden dolayı teşekkür etti. - KONYA