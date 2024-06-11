Karapınar'da özel öğrencilerin ürünleri sergilendi

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Konya'nın Karapınar ilçesinde özel eğitim öğrencileri tarafından 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sergisi düzenlendi.

Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfı tarafından düzenlenen sergiye katılan ilçe yöneticileri öğrencilerin el emeği, göz nuru çalışmalarını yerinde inceledi. Sergi çerçevesinde özel eğitim sınıfı öğrencilerinin el sanatları dersinde ortaya çıkardıkları ürünler büyük beğeni topladı. Sergideki bütün ürünlerin, özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından özel eğitim öğretmenleri rehberliğinde üretildiği kaydedildi. Ürünler arasında tığ işleri, örgü kitiyle örülmüş bere ve boyunluklar, makrome iplerinden yapılan mumluklar, kil çalışmaları, ahşap çalışmaları yer aldı.

Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, serginin, özel eğitim öğrencilerinin imkanlar sunulduğunda neler yapabildiklerini de gösterir nitelikte olduğunu belirterek, toplumda farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin son derece değerli olduğunu, kendilerinin de bu tür faaliyetlere büyük önem verdiklerini söyledi. - KONYA