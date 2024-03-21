Karapürçek Aile Çay Bahçesi Alkol ve Uyuşturucu Kullanıcılarının Meskeni Haline Geldi - Son Dakika
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Karapürçek Aile Çay Bahçesi Alkol ve Uyuşturucu Kullanıcılarının Meskeni Haline Geldi

Karapürçek Aile Çay Bahçesi Alkol ve Uyuşturucu Kullanıcılarının Meskeni Haline Geldi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bulunan ve atıl vaziyette olan Karapürçek Aile Çay Bahçesi, alkol ve uyuşturucu kullanan kişilerin meskeni haline geldi. Bahçede yaşanan ihmal ve ilgisizlik sonucunda kapalı mekanın camları kırıldı, eşyalar parçalandı ve harabe haline geldi.

21.03.2024 16:19  Güncelleme: 16:23
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde ilçe belediyesine ait olan ve atıl vaziyette bulunan aile çay bahçesinin alkol ile uyuşturucu madde kullanan kişilerin meskeni olduğu iddia edildi.

Karapürçek Aile Çay Bahçesi ilgisizlikten adeta talihine terk edildi. Karapürçek Belediyesi'ne ait olan ve atıl vaziyette bulunan aile çay bahçesi iddiaya göre, alkol ile uyuşturucu kullanan kişilerin meskeni oldu. Kapalı mekanın camları kırılırken eşyalar parçalandı. Adeta harabeye dönen yerin kapalı alan bölümünde yakılan ateşin külleri ve atıklar dikkat çekti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karapürçek Aile Çay Bahçesi Alkol ve Uyuşturucu Kullanıcılarının Meskeni Haline Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karapürçek Aile Çay Bahçesi Alkol ve Uyuşturucu Kullanıcılarının Meskeni Haline Geldi - Son Dakika
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