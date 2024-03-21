Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde ilçe belediyesine ait olan ve atıl vaziyette bulunan aile çay bahçesinin alkol ile uyuşturucu madde kullanan kişilerin meskeni olduğu iddia edildi.
Karapürçek Aile Çay Bahçesi ilgisizlikten adeta talihine terk edildi. Karapürçek Belediyesi'ne ait olan ve atıl vaziyette bulunan aile çay bahçesi iddiaya göre, alkol ile uyuşturucu kullanan kişilerin meskeni oldu. Kapalı mekanın camları kırılırken eşyalar parçalandı. Adeta harabeye dönen yerin kapalı alan bölümünde yakılan ateşin külleri ve atıklar dikkat çekti. - SAKARYA
Son Dakika › Yerel › Karapürçek Aile Çay Bahçesi Alkol ve Uyuşturucu Kullanıcılarının Meskeni Haline Geldi - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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