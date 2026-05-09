Karasu\'da Duygusal Anneler Günü Etkinliği

09.05.2026 16:03
Ortaokul öğrencileri, hayatını kaybeden anneleri anmak için şarkı söyledi ve denize karanfil bıraktı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ortaokul öğrencileri ve anneleri, Anneler Günü çerçevesinde ukulele eşliğinde şarkılar söyledi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler, hayatını kaybeden anneler anısına Karadeniz'e karanfil bıraktı.

Karasu sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve anneleri bir araya geldi. Müzik öğretmeni Özge Yaya öncülüğünde düzenlenen programda öğrenciler, ukulele eşliğinde Şebnem Ferah'ın 'Aşk' adlı şarkısını seslendirdi. Hem renkli hem de duygusal anlar yaşanan sahilde öğrenciler ve anneleri, hayatlarını kaybeden anneler için Karadeniz'e karanfil bıraktı.

"Ölen anneleri yad etmek için denize karanfil bırakmak istedik"

Ukulele Çiçeklerim Müzik Öğretmeni Özge Yaya, "Şebnem Ferah'ın 'Aşk' şarkısını seçmeyi uygun gördük ama bizim burada işlediğimiz aşk anneye duyulan aşk ve bunun üzerinden ilerlemek istedik. Öğrencilerimle yıllardır çalışıyoruz ve grup ismini de kızlardan oluştuğu için aldı. Velilere teklif götürdüğümde anneler de seve seve kabul ettiler. Bu sene Anneler Günü'ne güzel bir çalışma yapmak istedik. Şarkıda toprağın altında ve üstünde diye güzel bir söz geçiyor. Biz burada hayatını kaybetmiş annelerimizi de yad etmek için özellikle bu şarkıyı seçtik. Karanfil sözü ise hayatını kaybeden anneleri temsil ediyor ve onları yad etmek için denize karanfil bırakmak istedik" dedi.

"Annem için tüm dünyayı verebilirim"

Etkinliğe katılan anne Hülya Yen, "Hocamız bu teklifle geldiği zaman mutlu olduk. Anneler Günü için unutulmaz bir hediye oldu. Sanırım bu videoyu anneme de izleteceğim benim de ona hediyem olacak" derken öğrenci Nazı Giulmamedova, "Anneme verebileceğim hediyelerden en büyüğü bu olabilir. Annem için tüm dünyayı verebilirim daha fazla olsa onu da yaparım" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

