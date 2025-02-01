Karasu'da Eleman Sıkıntısı: Çırak Yetişmiyor - Son Dakika
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Karasu'da Eleman Sıkıntısı: Çırak Yetişmiyor

Karasu\'da Eleman Sıkıntısı: Çırak Yetişmiyor

Karasu'daki sanayi esnafı, çırak bulamama sorunuyla sektördeki geleceği tehlikeye atıyor.

01.02.2025 13:01
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde sanayi sitesi esnafı, sektörde çırak yetişmemesinden ve eleman bulamamaktan yakınıyor. Sektörün bu sebeple gelecekte sekteye uğrayacağını söyleyen esnaf, "Çırak bize geldiğinde 18 yaşını doldurmuş oluyor, söz geçiremiyoruz. Gençler kolay para kazanma yolunu arıyor" dedi.

Son yıllarda esnaf ile sanayici, çırak ve eleman bulamakta zorlanıyor. Eleman eksikliği sebebiyle zaman zaman işlerde aksamalar olurken, çırak bulamayan esnaf ise yeni ustaların yetişmemesinden endişeli. Karasu Karma Sanayi Sitesi esnafı, araç tamir ve bakım işlerini gelecekte yapılamayacağından endişe duyuyor. Esnaf Cihan Yaşar, "Bizim zamanımızda 4+4+4 eğitim sistemi yoktu. İlkokul 5'ten sonra isteyen okur, isteyen çalışmaya giderdi. Şimdi çocuklar bize geldiğinde 18 yaşında oluyor. O çocuğa da laf geçiremiyorsun, laf dinlemiyor. Gençler bu dönemde çabuk para bulmanın peşinde. Bu yüzden eleman bulamıyoruz. Bu işin de devamı gelmiyor. Çırak geliyor, 'Bana kaç para vereceksin' diyor. Daha aletleri tanımıyor ama para soruyor" diyerek yaşanan sıkıntılara değindi.

"Gençler kolaya kaçıyor"

Diğer bir sanayi esnafı Salih Haldız da, "Gençlerin tamamı masa başı iş istiyor. Temiz giyinip, az mesai yapmak istiyor. Sanayi öyle değil tabi. Çıraktan yana mağdur durumdayız. Çırak yetişmiyor. Bu yüzden gelecekte bu arabaların tamiri de sorun olacak, insan kaynağı yetişmiyor" şeklinde konuştu.

"Çıraklara ihtiyaç var"

Anadolu lisesinden ayrılan ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) eğitim görerek çıraklık yapan Metehan Çatalbaş ise, "11'nci sınıfta karar aldım ve sanayiye geçtim. Derslerim iyiydi fakat atanamamaktan korktum ve zevkim, becerim üzerine çıraklığa geçtim. Çıraklara ihtiyaç var. Yaşıtlarıma tavsiyem sevdikleri işin peşinden gitsin" diye konuştu.

"Eğitim binasına ihtiyaç var"

Uzun zamandan beri sanayilerde çırak ve usta yetişmediğine dikkat çeken Karasu Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatalbaş, "Mesleki Eğitim Merkezlerinde çıraklık okullarına ciddi anlamda önem verilmeli. Sanayi sitesi kooperatifi binamızın üst katını Milli Eğitim'e tahsis ettik ve çırak yetişmesini sağladık. 470 çırak öğrenci eğitim görüyor. Fakat bu bina yetmiyor. Bölgede merkezi binaya ihtiyaç var. İlk açıldığında 50 öğrenci varken, bugün bu sayı 10 katına çıktı. Sanayi sitemizin kuzeyindeki bölgede 12 bin metrekare Milli Eğitim'e tahsis arazi mevcut. Buraya bir okul yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karasu'da Eleman Sıkıntısı: Çırak Yetişmiyor - Son Dakika

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