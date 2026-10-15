Karasu\'da sel baskını yaşanan KYK yurtlarından 700 öğrenci tahliye edildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sel suları sebebiyle su baskını yaşanan KYK kız ve erkek öğrenci yurtlarında kalan toplam 700 öğrenci tahliye edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği otobüslerle güvenli bölgelere taşınan öğrencilerin, üniversitede alınan karar doğrultusunda 10 gün boyunca uzaktan eğitim görecek.

Karasu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından su baskını yaşanan KYK kız ve erkek öğrenci yurtlarında tahliye çalışması başlatıldı. AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve gönüllü vatandaşların katıldığı çalışmalarda 300 kız ve 400 erkek öğrenci yurttan kurulan platform aracılığıyla çıkarıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen otobüslere bindirilen öğrenciler, güvenli bölgelere götürüldü. Burada ikramlarda bulunulan öğrenciler, ardından evlerine ulaşmaları için otobüslere yönlendirildi. Sel felaketinin ardından üniversitede 10 gün süreyle uzaktan eğitim yapılması kararlaştırıldı. Karar doğrultusunda öğrenciler, eğitimlerine bu süre boyunca evlerinden devam edecek.

"Geçen senede böyle bir durumu yaşadım ama bu kadar değildi"

Yurttan kurtarılan 2.sınıf öğrencisi Cihan Mert Arslan, "Ben burada ikinci sınıfta okuyorum, bu durumu yaşamak gerçekten kötü bir şey. Geçen sene de böyle bir durumu yaşadım ama bu kadar değildi, yurttan tahliye edilecek kadar değildi. Çok fazla sorunlar yaşadık, üst katlar da sularla doldu. Yurtta sıkıntılar oldu ama yapacak bir şey yok memleketlere gideceğiz. Ben Antalya'da yaşıyorum oraya gideceğim" dedi.

"Öğrencilerin tahliye işlemine yardım ettik"

Tahliyeye katılan gönüllü Yusuf Levent Kara, "Karasu dün gece yoğun bir yağış etkisinde kaldı ve öğrencilerimiz de KYK yurdunda mahsur kaldı. AFAD ve belediye personelleriyle birlikte burada öğrencilerin tahliye işlemine yardım ettik. Kız öğrencilerin tamamı kurtarıldı ve evlerine uğurlanıyor erkek öğrencilerden de yaklaşık 40 kişi kaldı, onları da evlerine uğurlayacağız" diye konuştu.