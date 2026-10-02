Karasu'da sel mağduru esnafı ziyaret eden SESOB, baraj-bent talebini DSİ'ye iletecek - Son Dakika
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Karasu'da sel mağduru esnafı ziyaret eden SESOB, baraj-bent talebini DSİ'ye iletecek

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Karasu\'da sel mağduru esnafı ziyaret eden SESOB, baraj-bent talebini DSİ\'ye iletecek
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Karasu'nun Darıçayırı Mahallesi'nde selden zarar gören esnaf, esnaf odası temsilcileri tarafından ziyaret edilip talepleri dinlendi. Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cihan Emre, SESOB'un baraj veya bent yapılması talebini DSİ ile görüşerek ileteceğini söyledi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde esnaf odası temsilcileri, selden etkilenen Darıçayırı Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Esnaf odaları temsilcileri, geçtiğimiz günlerde kent genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından su baskınları ve taşkına maruz kalan Karasu ilçesinin Darıçayırı Mahallesi'ni ziyaret etti. Yetkililer, mahalle muhtarı eşliğinde ziyaret ettikleri mağdur esnafların taleplerini dinledi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Muzaffer Kabacan, "Esnafı gezdik ve sorunlarını dinledik, esnafımız mağdur. Hükümetimiz gereken önemi vermiş ve beldemizle ilgileniyor. Biz, esnafın mağduriyetinin giderilmesi için takipçisi olacağız. Önemli olan can kaybının yaşanmaması" dedi.

Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cihan Emre ise, "Esnafımızla ilgili çalışmaları takip ediyoruz. Bürokrasimizden ve siyasetçilerimizden kalıcı önlemler bekliyoruz. SESOB Başkanımız, baraj veya bent yapılması için taleplerini DSİ ile görüşerek iletecek" diye konuştu.

"Mahallenin en yüksek dükkanı burası"

Sel sebebiyle iş yeri zarar gören Recep Dağ, "Buraya ilk defa su çıktı. Daha önce de sel olmuştu ama dükkanımıza su çıkmamıştı. Mahallenin en yüksek dükkanı burası. Suyun çıkacağını tahmin etmedik. Makinalarımızı kontrol ettik, bakımlarını yaptık" diye konuştu.

Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demiral ise, "Böyle günlerde büyüklerimizin arkamızda olduğunu görmek bize güç veriyor. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karasu'da sel mağduru esnafı ziyaret eden SESOB, baraj-bent talebini DSİ'ye iletecek - Son Dakika
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