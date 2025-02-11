Karasu\'da Turizm Potansiyelini Güçlendiren Yeni Proje

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu'nun turizm potansiyelini güçlendirmek adına nehrin, denize döküldüğü noktayı hayata geçireceği yeni projeyle cazibe merkezine dönüştürecek. Yürüyüş ve dinlenme alanı, bisiklet yolu, gölgelikler, modern aydınlatmaları ve peyzajıyla nehrin döküldüğü nokta bölge turizminin en gözde alanı olacak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Projenin yapım ihalesine 20 Şubat Perşembe günü çıkıyoruz. Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü Yeni Mahalle'de örnek bir sahil düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz'in mavi incisi Karasu'nun turizm potansiyelini güçlendirmek için önemli bir adım atıyor. Türkiye'de çok nadir bulunan, nehrin denize döküldüğü ve tabiatın kendisini gösterdiği geçiş noktası için yeni bir düzenleme projesi hazırlandı. Karasu Belediyesi tarafından yapılan balık tutma platformları da projenin içerisinde dahil edildi. Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yer olan Karasu Yeni Mahalle'de sahil ve çevre düzenleme projesi için 20 Şubat Perşembe günü ihaleye çıkılıyor. 6 bin 380 metrekare alan içerisinde yürüyüş ve dinlenme alanı, bisiklet yolu, oturma grupları, gölgelikler, balık tutma alanları, modern aydınlatmalar, peyzaj ve çevre düzenlemesi yer alan proje, tamamlandığında Karasu yeni bir cazibe alanına kavuşmuş olacak. Karasu Belediyesi tarafından yapılan balık tutma platformları da projenin içerisinde dahil edildi. Düzenleme çalışması tamamlandığında Sakarya'nın Karadeniz turizm destinasyonunun en gözde noktalarından birisi bu alan olacak. Karadeniz'e kıyı olan ilçelerde sahil şeridini güzelleştirmek ve bölgeyi tercih edilebilir bir turizm bölgesi haline getirmek için projeler geliştirdiklerini dile getiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karasu Yeni Mahalle'de gerçekleştirecekleri sahil düzenleme çalışmalarıyla Karasu'nun turizm potansiyeline büyük bir katkı sunacaklarını ifade etti.

Başkan Yusuf Alemdar, "Sakarya'mız gölü, nehri, longozu ve Karadeniz'e kıyı olan sahilleriyle özel bir şehir. Şehrimizin turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bu turizm pastasından daha yüksek bir pay elde etmesi için şehrimizin potansiyelini ortaya çıkartacak projeleri hayata geçiriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan aldığımız destekle Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü Yeni Mahalle'de örnek bir sahil düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştireceğiz. Projenin yapım ihalesine 20 Şubat Perşembe günü çıkacağız. Karasu'ya, hemşehrilerimize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA