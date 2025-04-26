Karasu\'da Yeni Sahil Düzenleme Projesinin Temeli Atıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Karasu Yeni Mahalle'de başlattığı sahil düzenleme projesinin temeli atıldı. Projenin Karasu'ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Yusuf Alemdar, "Karasu'da Sakarya Nehri ile Karadeniz'in buluştuğu noktada hayata geçirdiğimiz proje ilçe turizmine katkı sağlayacak. İnşallah hizmet ve yatırımlarımız hızla devam edecek, şehrimiz nice eserlerle buluşacak" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tarafından Karasu'ya müjdelenen Yeni Mahalle Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi için ilk adım düzenlenen törenle atıldı. Karasu'da ilçenin kendine özgü değerleri ve güzelliklerini koruyarak daha ileriye taşımanın gayreti içinde olduklarını dile getiren Başkan Yusuf Alemdar, baharla birlikte sadece turizm sezonunu değil, şehrin tamamına yayılacak hizmet ve yatırım sezonunu da açtıklarını açıkladı.

"Karasu'nun yeni yaşam alanı için ilk adım"

Başkan Alemdar, "Altyapıdan üstyapıya, sosyal donatılardan sahil düzenlemelerine kadar her alanda önemli projeleri hep birlikte hayata geçiriyoruz. Şehrimizin her bir noktasına eşit bir şekilde hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün Karasu'da Sakarya Nehri ile Karadeniz'in buluştuğu noktada yeni bir sahil alanı inşasının temelini atıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme ve balık tutma alanları, peyzajı ve modern aydınlatmalarıyla Karasu'ya yeni bir sahil alanı kazandırıyoruz. Karasu'muza hayırlı olsun" dedi.

"Karasu'ya değer katan hizmetler"

Karasu'yla ilgili gelecek planlarından bahseden Başkan Alemdar, "Karasu'da çok daha güzel günler bizleri bekliyor. Karasu'yu hak ettiği noktaya taşıyacağız. Sahil düzenleme projemizin yanı sıra altyapı çalışmaları kapsamında Kuyumculu, Küçükkarasu ve 32 Evler bölgelerine yönelik yeni çalışmaları da gündemimize aldık. Karasu'da 2 yeni spor sahası yapacağız. Bütün bu hizmetlerle sahillerimizi, parklarımızı, sosyal yaşam alanlarımızı daha huzurlu ve konforlu hale getirerek, Karasu'da yaşayan hemşerilerimize ve burayı tercih eden tüm vatandaşlarımıza layık bir ortam sunmak istiyoruz" diye konuştu.

"Her alanda yatırım ve eser"

Başkan Alemdar, "Şehir Kütüphanemiz yapım için ihaleye çıkacak. Bunun yanında 5 bin metrekarelik bir Bilim Merkezi de inşa edeceğiz. Şehir geneline yayılacak 700 milyon liralık spor yatırımı içinde düğmeye bastık. Sapanca Gölü çevresinde yapacağımız yürüyüş ve bisiklet yolları projelerimize de başladık. Yakında gölün çevresi tamamen halkımızın rahatça dolaşabileceği modern bir alan haline gelecek" müjdelerini paylaştı.

Turizmin gözde alanı olacak

6 bin 380 metrekare alan içerisinde yürüyüş ve dinlenme alanı, bisiklet yolu, oturma grupları, balık tutma alanları, aydınlatmalar, peyzaj ve çevre düzenlemesi yer alan proje tamamlandığında nehrin döküldüğü nokta bölge turizminin en gözde alanı olacak.

Yoğun katılım

Temel atma törenine Başkan Yusuf Alemdar'ın yanı sıra Milletvekilleri Ali İnci, Murat Kaya ve Ümit Dikbayır, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, bürokratlar, muhtarlar, bölge halkı ve çok sayıda basın mensubu katıldı. - SAKARYA