Karasu Sahilinde İşletme Sorunu: Esnaf ve Tatilciler Karşı Karşıya - Son Dakika
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Karasu Sahilinde İşletme Sorunu: Esnaf ve Tatilciler Karşı Karşıya

Karasu Sahilinde İşletme Sorunu: Esnaf ve Tatilciler Karşı Karşıya

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir işletmenin sahile büfe kurması nedeniyle geçişlerde sorun yaşandığı belirtiliyor. Tatilciler, belediyenin bu durumu çözmesini istiyor.

15.07.2024 14:24  Güncelleme: 14:28
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde vatandaşın sahile inmesi için açılan bölmeye bir işletmesinin büfe kurduğunu ve bu sebeple geçişlerde sorun yaşanıldığını belirten Uğur Sevindik, "Belediyenin çözmesi gereken bir durumda esnaf ve tatilci karşı karşıya bırakılıyor" derken, işletmeci Erkan Geylani ise engel çıkarmadıklarını ifade etti.

Karasu sahili Doğu Karadeniz Caddesi'nde vatandaşın sahile inmesi için açılan bölmeye bir işletmenin büfe kurduğu ve bu sebeple geçişlerde problem yaşadıklarını iddia eden tatilciler, durumun çözüme kavuşturulmasını istedi. Belediyenin çözmesi gereken konu sebebi ile esnaf ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Uğur Sevindik, "Sahil yürüyüş yolunun duvarları arasında sahile iniş kapıları oluşturulmuş. 15 yıldır bu kapıdan kumsala giriş yapıyoruz. Bu yıl, bu alan bir beach işletmesine kiralanmış. Giriş yolu üzerine büfe konulmuş ve geçişimiz sorunlu hale geldi. Durumu belediyeye bildirdik. Olumlu netice alamadık. İşletmeci, 'Burayı böyle kiraladık' diyor. Belediye zabıta amirliği anlaşmaya uymadıklarını belirtiyor. Zabıta geliyor, işletmeciye hak veriyor, bizi dinliyor, bize hak veriyor. Belediyenin çözmesi gereken bir durumda esnaf ve tatilci karşı karşıya bırakılıyor, insanların çözmesini bekliyorlar. Tatilcinin de ağzının tadı kaçıyor" dedi.

"Kesinlikle bir engel çıkarmıyoruz"

İşletmecisi Erkan Geylani ise, "Turizm işletmecileri hakkında yerli turistin genel bir önyargısı var. Biz, turizm değerlerini arttırmak adına işletmecilik yapıyoruz. Bazı vatandaşların bu konuda iddiaları var. Kesinlikle bir engel çıkarmıyoruz. Konular, kişisel takıntı haline gelince bu iddialar ortaya çıkıyor" diye konuştu.

"Provokatif tutumlarıyla karşı karşıya kalıyoruz"

İşletmeci Geylani, "İşletmemizin deniz kıyısında şemsiyesini kuran vatandaşın da sorumluluğu bize yükleniyor. Muhtemel bir boğulma durumunda işletmeci sorumlu tutuluyor. Sahil Güvenlik ve Zabıta ekipleri, bu vatandaşları kaldırabileceğimizi söylerken biz ellemiyoruz ve sorumluluk alıyoruz. Bakın, vatandaş beach önüne şemsiyesini kurmuş, kaldırmıyoruz. Ama bu konuda da şikayetçi olanlar oluyor. Tatilcinin provokatif tutumlarıyla karşı karşıya kalıyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karasu Sahilinde İşletme Sorunu: Esnaf ve Tatilciler Karşı Karşıya - Son Dakika

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