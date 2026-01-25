Gençlik Meclisi'nden dolu dolu tatil etkinlikleri - Son Dakika
Gençlik Meclisi'nden dolu dolu tatil etkinlikleri

Gençlik Meclisi'nden dolu dolu tatil etkinlikleri
25.01.2026 10:54  Güncelleme: 10:59
Karatay İlçe Belediyesi Gençlik Meclisi, çocuklar ve gençler için yarıyıl tatiline özel etkinlikler düzenleyerek, keyifli ve eğitici bir program sunuyor. Atölyeler, film gösterimleri ve çevre eğitimleri ile gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından yarıyıl tatiline özel hazırlanan etkinliklerle çocuklar ve gençler; atölyelerden eğitim programlarına, film gösterimlerinden çevre eğitimlerine kadar birçok faaliyette bir araya geliyor.

Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından hazırlanan yarıyıl programı kapsamında, tatil süresince düzenlenen etkinliklerle gençlerin hem eğlenmeleri hem de kişisel gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor. Tatile özel olarak hazırlanan programlar çerçevesinde; atölye çalışmaları, oyunlar, eğitici ve eğlenceli etkinlikler, ikramlar ve çeşitli ödüllerle dolu kapsamlı bir etkinlik takvimi hayata geçirildi.

Üniversiteli gençlere "Hayata Bir Mola"

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Hayata Bir Mola" film etkinliği, öğrencilerin günlük yoğunluktan kısa süreliğine uzaklaşmalarını sağlamak, birlikte film izleme kültürünü desteklemek ve keyifli bir sosyal ortam oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında öğrencilere ikramlarda bulunulurken, film gösteriminin ardından çeşitli hediyeler de verildi.

Kadim Kudüs Okulu'nda anlamlı program

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde devam eden Kadim Kudüs Okulu programı kapsamında, ortaokul öğrencilerinin Kudüs ve Filistin bilincini artırmak, tarihi, dini ve kültürel farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla üç aşamalı eğitim ve atölye çalışmaları düzenlendi. Program kapsamında; Kudüs'ün İslam dünyası ve diğer dinler açısından önemi, Kudüs tarihi, Filistin coğrafyası ve mimarisi, Filistin'in öncü şahsiyetleri, semboller, boykot bilinci, sanal tur uygulamaları ve uygulamalı atölye çalışmaları yer aldı.

24 Ocak ve 31 Ocak 2026 Cumartesi günleri 10.00-12.20 saatleri arasında devam edecek program süresince öğrencilere ikramlar ve hediyeler sunulurken, üç haftalık programa düzenli katılım sağlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazanacak.

Atölye programlarıyla unutulmaz hatıralar

Sömestr Kampı kapsamında öğrencilerin bir araya geldiği etkinliklerde, atölye çalışmalarıyla dolu verimli ve keyifli bir gün gerçekleştirildi. Samimiyetin ve kardeşlik ortamının hakim olduğu buluşmalarda gençler unutulmaz hatıralar biriktirdi.

Gençlere sıfır atık eğitimi

Gençlere yönelik düzenlenen Sıfır Atık Eğitimi ile israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve atık miktarının azaltılmasına yönelik uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde; günlük yaşamda atık oluşumunun önüne geçilmesi, atıkların ayrıştırılması ve etkin toplama sistemlerinin yaygınlaştırılması gibi pek çok konu ele alındı.

"Geleceğin Yıldızları Karatay'da Sömestr Kampı"

Karatay Belediyesi Çocuk Meclisi ve Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlenen "Geleceğin Yıldızları Karatay'da Sömestr Kampı", çocukların yarıyıl tatilini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde geçirmelerine imkan sunuyor.

Program kapsamında; animasyon filmi izleme, rozet basımı, ayraç boyama, renkli baskı çalışmaları ve hareketli adam yapımı gibi çeşitli uygulamalı etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda çocuklara ikramlar sunularak keyifli ve unutulmaz bir gün yaşatıldı. - KONYA

Gençlik Meclisi'nden dolu dolu tatil etkinlikleri

SON DAKİKA: Gençlik Meclisi'nden dolu dolu tatil etkinlikleri - Son Dakika
