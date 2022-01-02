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Karatay Belediyesinden evi yanan aileye destek - Son Dakika

Karatay Belediyesinden evi yanan aileye destek

02.01.2022 11:03
Karatay Belediyesinden evi yanan aileye destek

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Tatlıcak Mahallesinde sobadan meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın sonucunda evleri zarar gören aileye sahip çıktı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Tatlıcak Mahallesinde sobadan meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın sonucunda evleri zarar gören aileye sahip çıktı.

Karatay Belediyesi geçtiğimiz günlerde sobadan çıkan yangın nedeniyle mağdur olan Taç ailesine destek oldu. Patlama ve yangının etkisiyle kullanılamaz hale gelen evin oturma odası, Karatay Belediyesi ekipleri tarafından yeniden yapılmaya başlandı. Duvarları örülen evde gerekli tüm çalışmalar yapılacak ve aileye gerekli destekler verilecek. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, evi yanan aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, belediye olarak tüm imkanlarıyla ailenin yanında olduklarını aktardı. Başkan Kılca, "Üzücü hadisede yaralılarımız var ancak can kaybı olmaması tek tesellimiz. Olayı öğrendikten sonra ekiplerimizi hemen bölgeye yönlendirdik ve ev ile ailenin her türlü ihtiyacının karşılanması için gerekli talimatları verdik. Ekiplerimiz ailenin evinde zarar gören kısımlarında tadilat işlerini gerçekleştiriyor. Karatay Belediyesi olarak ailemizin yaralarını sarma konusunda imkanlarımız dahilinde elimizden gelen ne varsa yapacağız. Bu vesileyle ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Aileden Karatay Belediyesi'ne teşekkür

Yaşanan olayın ardından Karatay Belediyesi'nin kendileriyle ilgilendiğini ve desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür eden Abdulvahap Taç ise, "Olay sabah erken saatlerde oldu. Kapı önündeydim ve patlamayı duyunca bir kaza oldu zannettim ama evden dumanlar yükseliyordu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sağ olsun Karatay Belediyesi'nden de geldiler. Gerekli tespitleri yaptıktan sonra da şu anda evimizin yıkılan kısımlarını yeniden yapıyorlar. Bizlerin yanında olmaları ve destekleri için Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Karatay Belediyesinden evi yanan aileye destek
Karatay Belediyesinden evi yanan aileye destek

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Karatay Belediyesi, Karatay, Yangın, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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