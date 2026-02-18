Karatepe Şehitleri 104 Yıl Sonra Anıldı

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Karatepe Köyü'nde 104 yıl önce 18 Şubat 1922 günü Yunanlılar tarafından caminin içerisine doldurularak yakılan yüzlerce şehit, gerçekleştirilen şehitlik ziyaretinde dualarla anıldı.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunan mezaliminin en ağır gerçekleştiği yerlerden biri olan Köşk Karatepe'de resmi kayıtlara göre 93 kişi resmi olmayan kayıtlara göre ise köydeki iki ayrı camide yaklaşık 300 kişi, yakılarak şehit edildi. Yunanlılara direndikleri ve vatanı savunan efelere yardım edip karınlarını doyurdukları gerekçesi ile Sekiyurt ve Sarıahmetler Camisi'ne doldurulup yakılan masum insanların şehit edilmesinin üzerinden bir asır geçti. Bu çerçevede Köşk Belediyesi tarafından Karatepe Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ziyarette Karatepe şehitleri dualarla anıldı. Duygusal anların yaşandığı ziyaret sonrasında şehitlerin ruhları için Yasin-i Şerif okundu.

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Karatepe Katliamı'nın 104. yıl dönümünde, Kaymakamımız Hasan Taş ve kurum amirlerimiz ile birlikte Karatepe Şehitliğimizi ziyaret ederek, Yunan mezaliminde şehit düşen aziz şehitlerimizi dualarla ve rahmetle yad ettik. Milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği onurlu mücadelenin simgesi olan kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, aziz emanetlerine sahip çıkmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Ruhları şad olsun" dedi. - AYDIN