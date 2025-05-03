Erzurum'un Karayazı ilçesinde etkili olan fırtına ve yaşanan hortum enerji hatlarını vurdu.
Edinilen bilgiye göre, karayazı ilçesinde dün öğle saatlerinden etkili olan fırtına hayatı felç etti. Tekman ilçesine bağlı Hacı Ömer köyü karayazı ilçe arasında bulunan enerji hatları yaşanan hortumda zarar gördü. Onlarca direğin yıkıldığı bölgede 4 saat süreyle enerji kesintisi yaşandı. Yaşanan hortum sonrası bazı mahallelerde çatılar sökülürken enerji hatlarında yaşanan arızalar Aras Edaş ekiplerince giderildi. Bazı mahallelerde yaşanan enerji sıkıntısının giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Karayazı'da Fırtına ve Hortum Enerji Hatlarını Vurdu - Son Dakika
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