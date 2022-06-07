Karayazılı gençlerden 'şehrimi tanıyorum' turu

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, 'Şehrimi Tanıyorum Aktivitemi Yapıyorum' sloganıyla Karayazılı gençleri kentin tarihi ve turistik yerleri ile spor tesislerini gezdirdi.

(Erzurum-GSİM)

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik merkezleri insan odaklı faaliyet ve projelerini tüm hızıyla devam ediyor.

Yakutiye Gençlik Merkezi, 'Şehrimi Tanıyorum Aktivitemi Yapıyorum' sloganıyla Karayazı'dan gelen gençlere sanatsal kültürel ve sportif faaliyetler yaptırdı.

Yakutiye Gençlik Merkezi, gruplar halinde getirdiği kız ve erkek öğrencilere şehrin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını gezdirirken, buz pateni de yaptırmayı ihmal etmedi.

Karayazı Kaymakamlığı destekledi

Erzurum gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karayazı Kaymakamlığı'nın ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi, iki buçuk aylık süre içerisinde Karayazı ilçesinden 300'e yakın genci şehir merkezine getirerek onlara kentin tarihi kültürel ve sanatsal yerlerini gezdirerek tanımalarını sağladı.

'Şehrimi Tanıyorum Aktivitemi Yapıyorum' sloganıyla Erzurum kent merkezine gelen Karayazılı gençler, kendi şehirlerini yakından tanıma şansı elde etti.

Yakutiye Gençlik Merkezine konuk olan Karayazılı gençleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de yalnız bırakmadı.

Karayazı Kaymakamlığı ile yaptıkları proje sayesinde gençlerin Erzurum'u yakından tanımalarını sağladıklarının altını çizen Öztürk, her zaman gençlerin emrinde olduklarını söyledi.

Gezip görüp eğlendiler

Karayazılı gençler, Yakutiye Gençlik Merkezi Müzik ekibi ile birlikte türküler söyleyip halaylar çektiler. Ebru resim hat sanatını deneyip ardından ok attılar. Ayrıca burada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ücretsiz kamplarına başvuruları yapan gençler Palandöken İlçesindeki 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nda buz pateni yaptı.

Abdurrahman Gazi ziyaretinin ardından üç kümbetler ve Ulu Camii'ni gezen gençler atlama kulelerini de gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.

Atatürk üniversitesi turu

Erzurum kent merkezinde oldukça güzel anlar yaşayan Karayazılı gençler, tarihi Müceldili Konağında yemek yedikten sonra Atatürk üniversitesi kampüsünü gezdi. Karayazılı gençler, yaklaşan Üniversite sınavları öncesinde hayalini kurdukları ve kazanmak istedikleri fakülteleri yakından tanıma şansı buldu.

Karayazılı gençler, başta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere Karayazı Kaymakamlığı ile Erzurum GSİM ve Yakutiye Gençlik Merkezi'ne teşekkür ettiler. - ERZURUM