Karayolları Ekipleri Karla Mücadelede Kesintisiz Çalışıyor

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Karla mücadelede tempoyu düşürmeyen Karayolları ekipleri gece gündüz çalışıyor

BAYBURT - Bayburt'ta yoğun kar yağışının başladığı andan itibaren sahada olan Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını tempo düşürmeden yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde karla kapanan yolları açan Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, karla mücadele çalışmalarını gece gündüz demeden titizlikle yerine getiriyor. Bayburt- Çaykara yolu, Bayburt- Gümüşhane yolu ve Bayburt- Trabzon yolu başta olmak üzere şehir merkezinde de kar temizlik mücadelesi sürdüren ekipler, yolların trafiğe açık olması için seferber oluyor. Kar mücadele çalışmalarına büyük katkıda bulunan Karayolları, kar mücadele çalışmalarının yüz akı oldu. Bununla birlikte gece gündüz mesaide olan ekipler, fırtınadan kapanan yollarda mahsur kalan sürücülerin yardımına koşuyor. Karla mücadelenin devam ettiğini bildiren ekipler, yollarda herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, fırtınanın kapattığı yolları bir bir açmak için seferber olduklarını bildirdiler.