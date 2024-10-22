Karda Drift Eğlencesi Cezaya Dönüşünce

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Karda drift eğlencesi pahalıya patladı: Sürücü 32 bin 233 lira ceza yedi

ORDU - Ordu'nun Akkuş ilçesinde karla kaplı zeminde drift atan sürücü, ihbar üzerine harekete geçen ekipler tarafından yakalanarak 32 bin 233 lira para cezası kesildi.

Akkuş İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro ve Denetleme ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Ekipler Merkez Mahalle İnönü Caddesi üzerinde bir grup gencin otomobilleriyle karla kaplı zeminde drift yaptığını tespit etti.

55 ER 081 plakalı otomobil sürücüsü olduğu öğrenilen M.A.'ya kar altında drift attığı gerekçesiyle 32 bin 233 lira para cezası kesildi.

Diğer taraftan drift atan sürücüyü ise çevredeki arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüldü.