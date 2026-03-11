Kardeş şehir Saraybosna\'da Ramazan buluşması

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehir Saraybosna'da düzenlediği iftar programı, yüzlerce Müslümanı bir araya getirerek Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu doyasıya yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan programı kapsamında ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'yi ziyaret etti. Programda, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa - Bosna Sancak Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sadık Şengül, Sırbistan Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp, meclis üyeleri ve Balkan Rumeli Komisyonu üyeleri de yer aldı. Daha sonra Saraybosna Belediye Başkanı Samir Avdi'le bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, göreve seçilmesi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini ileterek imzalı Bursaspor ve TOFAŞ formaları hediye etti. Başkan Bozbey, Bosna Hersek'in kurucu lideri ve bilge devlet insanı Aliya İzzetbegovic'in kabrini ve Saraybosna'nın en büyük şehitliğini de ziyaret ederek şehitleri andı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Gümülcine ve Filibe'nin ardından Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde verdiği iftar da büyük ilgi gördü. Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, iftar programında masaları tek tek ziyaret ederek oradaki soydaşlarla sohbet etti. İki şehir arasında kardeşlik ve gönül bağlarının güçlü olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey, yaptıkları Ramazan programıyla ilişkileri daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bursa'dan birçok selam getirdiğini belirten Başkan Bozbey, kardeş şehir Saraybosna ile Bursa arasındaki tarihi ve kültürel bağları, iki kent arasındaki iş birliği imkanlarını ve Saraybosna'da yaşayanların gündemini değerlendirdiklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Ziyaretlerimizde ikili ilişkileri daha da artırmaya yönelik düşüncelerimizi paylaştık. Hayatını halkının özgürlüğüne, onuruna ve bağımsızlığına adayan Aliya İzzetbegoviç'i ve şehitleri rahmet ve saygıyla andık. Onun bıraktığı fikir mirası ve Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesindeki kararlı duruşu, bugün de yol göstermeye devam ediyor. Ardından soydaşlarımızla aynı iftar sofrasında buluşarak Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadık. Bosna Hersek ile aramızdaki güçlü bağları bir kez daha hissettiğimiz bu anlamlı buluşmada gönül köprülerimizi daha da güçlendiriyoruz. Bu sofrayı bizlerle paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA