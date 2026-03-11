Kardeş şehir Saraybosna'da Ramazan buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kardeş şehir Saraybosna'da Ramazan buluşması

Kardeş şehir Saraybosna\'da Ramazan buluşması
11.03.2026 11:58  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehir Saraybosna'da düzenlediği iftar programı, yüzlerce Müslümanı bir araya getirerek Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu doyasıya yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehir Saraybosna'da düzenlediği iftar programı, yüzlerce Müslümanı bir araya getirerek Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu doyasıya yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan programı kapsamında ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'yi ziyaret etti. Programda, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa - Bosna Sancak Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sadık Şengül, Sırbistan Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp, meclis üyeleri ve Balkan Rumeli Komisyonu üyeleri de yer aldı. Daha sonra Saraybosna Belediye Başkanı Samir Avdi'le bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, göreve seçilmesi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini ileterek imzalı Bursaspor ve TOFAŞ formaları hediye etti. Başkan Bozbey, Bosna Hersek'in kurucu lideri ve bilge devlet insanı Aliya İzzetbegovic'in kabrini ve Saraybosna'nın en büyük şehitliğini de ziyaret ederek şehitleri andı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Gümülcine ve Filibe'nin ardından Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde verdiği iftar da büyük ilgi gördü. Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, iftar programında masaları tek tek ziyaret ederek oradaki soydaşlarla sohbet etti. İki şehir arasında kardeşlik ve gönül bağlarının güçlü olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey, yaptıkları Ramazan programıyla ilişkileri daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bursa'dan birçok selam getirdiğini belirten Başkan Bozbey, kardeş şehir Saraybosna ile Bursa arasındaki tarihi ve kültürel bağları, iki kent arasındaki iş birliği imkanlarını ve Saraybosna'da yaşayanların gündemini değerlendirdiklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Ziyaretlerimizde ikili ilişkileri daha da artırmaya yönelik düşüncelerimizi paylaştık. Hayatını halkının özgürlüğüne, onuruna ve bağımsızlığına adayan Aliya İzzetbegoviç'i ve şehitleri rahmet ve saygıyla andık. Onun bıraktığı fikir mirası ve Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesindeki kararlı duruşu, bugün de yol göstermeye devam ediyor. Ardından soydaşlarımızla aynı iftar sofrasında buluşarak Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadık. Bosna Hersek ile aramızdaki güçlü bağları bir kez daha hissettiğimiz bu anlamlı buluşmada gönül köprülerimizi daha da güçlendiriyoruz. Bu sofrayı bizlerle paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Saraybosna, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kardeş şehir Saraybosna'da Ramazan buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
BAE: İran’ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti BAE: İran'ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
Youssef En-Nesyri, Arabistan’da da ortalığı karıştırdı Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı

11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:57
Malatya’ya kurulacak Partiot’lar geldi İşte ilk görüntüler
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:00:19. #7.12#
SON DAKİKA: Kardeş şehir Saraybosna'da Ramazan buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.