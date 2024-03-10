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Kardeşini silahla bacağından vuran şahsı 'uçan tekme' atarak böyle etkisiz hale getirdi

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kardeşini pompalı tüfekle vuran şüpheliyi 'uçan tekme' atarak etkisiz hale getiren şahıs günün kahramanı olurken, o anlar güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi.

Olay, 9 Mart Cumartesi günü Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Karahan aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Burak Şarlatan'ı gördü. Otomobilindeki pompalı tüfeği çıkaran Karahan, herkesin gözü önünde husumetlisi Şarlatan'ı bacağından vurdu. Bu sırada kardeşinin vurulduğunu gören Şartlatan'ın ağabey Hakan Şarlatan, saldırganı uçan tekme atarak yere düşürüp etkisiz hale getirdi. Şarlatan'ın husumetlisi tarafından vurulma anı ve sonrasında ağabey Şarlatan'ın saldırganı etkisiz hale getirdiği anlar çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarında saniye saniye kaydedildi. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Burak Şarlatan'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tedavisinin ardından Şarlatan Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şarlatan'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan Durmuş Karahan ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.