Karesi Belediyesi Ramazan ayında yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evine özenle hazırlanan sıcak yemekleri iftar saatine kadar ulaştıracak. Belediye Başkanı Dinçer Orkan günde 920, ay boyunca ise toplam 28 bin iftar öğününün dağıtılacağını söyledi.
Karesi Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yine yalnız bırakmıyor. Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın talimatıyla, Ramazan ayının güzelliklerini paylaşmak ve birlik ve beraberliği arttırmak adına yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftarda sıcak yemek yardımı gerçekleştirilecek. Karesi'de Ramazan ayı boyunca günde 920, ay sonuna kadar ise 28 bin öğün hijyenik ortamda üretilen 4 çeşit yemek ve iftariyelikleri özel paketlerde, 6 araç ve 12 personel tarafından sıcak sıcak ulaştırılacak. Sosyal Belediyecilik anlayışını yıl boyunca sürdüren Karesi Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam edecek.
Başkan Orkan'dan Ramazan mesajı
Karesi Belediyesi'nin yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu belirten Başkan Orkan, tüm vatandaşlara hayırlı ramazanlar diledi. Başkan Orkan, "Vatandaşlarımızın öncelikle Ramazan ayının sağlıklı ve bereketli geçmesini diliyorum. Her sene olduğu gibi bu sene de Karesi Belediyesi olarak İftar yemeği verme görevimize devam ediyoruz. Bu sene de İnşallah Allah nasip ederse 28 bin öğün yemek vereceğiz. 28 bin öğün dağıtımında ise 6 araç ile 12 personelimiz görev yapacak. İstiyoruz ki Karesi'de herhangi bir şekilde bilhassa Ramazan ayında kimsenin sıkıntı ve problem yaşamadan en iyi şekilde, maneviyatı yaşamalarını umuyoruz. Allah bizlere Ramazan ayının maneviyatını yasamayı nasip etsin. Allah bizleri bayrama da kavuşturmayı nasip etsin diliyorum" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Yerel › Karesi Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Dağıtacak - Son Dakika
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